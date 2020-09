Remedello, lite in strada e un 18enne rimane ferito a terra

(red.) Intorno alla mezzanotte tra martedì 22 e ieri, mercoledì 23 settembre, un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda hanno raggiunto via Virgilio a Remedello, nella bassa bresciana, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un residente al 112. E nel momento in cui i militari e i soccorritori hanno raggiunto la via, hanno trovato disteso a terra un ragazzo di 18 anni con ampie ferite al volto.

Il giovane non ha dato dettagli su quanto accaduto, ma la sensazione è che possa essere stato colpito al volto da un coetaneo dopo una lite dai contorni tutti da verificare, anche se probabilmente banale. Il ragazzo è stato quindi caricato su un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari. Le forze dell’ordine stanno continuando a indagare per risalire all’aggressore riuscito a fuggire prima del loro arrivo.