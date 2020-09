Visano, scontro tra auto e moto: centauro ferito a una gamba

(red.) E’ rimasto seriamente ferito a una gamba un motociclista di 38 anni residente a Calvisano, nella bassa bresciana, che ieri pomeriggio, venerdì 18 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’auto a Visano. E’ successo intorno alle 16 all’altezza di un incrocio, mentre i due mezzi transitavano nella stessa direzione verso Mezzane di Calvisano. A un certo punto sembra che il conducente 58enne della Range Rover, tra via Martiri della Libertà e Sant’Anna, abbia sbagliato a imboccare la strada e così la due ruote Ducati gli è piombata addosso.

Il centauro, che in quel momento stava tornando a casa dopo il lavoro, è finito fuori strada, ma per fortuna è sempre rimasto cosciente. Proprio lui ha cercato di tranquillizzare i familiari, mentre sul posto è arrivata un’ambulanza del paese accompagnata dall’elicottero e dalla Polizia stradale di Desenzano. Il motociclista è stato caricato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia, mentre la Stradale ha sottoposto l’automobilista all’alcol test e ora sta valutando le immagini riprese da qualche telecamera in zona per accertare le responsabilità.