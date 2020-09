Gambara, spinge il padre in una lite familiare: rischiata tragedia

(red.) Non si capisce cosa sia avvenuto nella testa del 17enne che l’altra sera, mercoledì 16 settembre, ha avuto un raptus insultando la sorella, poi scagliandosi contro i suoi effetti e persino aggredendo il padre che era intervenuto. E’ la dinamica di quanto avvenuto intorno alle 20 in un’abitazione di via Arturo Benedetti Michelangeli a Gambara, nella bassa bresciana. Tutto è partito da una lite familiare innescata dal giovane che abita con la madre e la sorella.

Durante quel raptus, la ragazzina ha allertato il padre, separato dalla madre, che ha raggiunto la casa per capire cosa stesse succedendo. A quel punto il 17enne si è scagliato anche contro il congiunto 55enne prendendolo a schiaffi e poi spingendolo tanto da fargli perdere l’equilibrio. L’uomo è caduto all’indietro a terra sbattendo la testa e perdendo i sensi per qualche minuto.

Il figlio, tornato in sé, ha poi allertato i soccorsi facendo giungere un’ambulanza e anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova che hanno accertato la dinamica. L’uomo, che si è poi ripreso, è stato condotto all’ospedale di Asola, nel mantovano. Per il figlio non dovrebbero arrivare provvedimenti.