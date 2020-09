Calcinato, insulti, minacce e lancio di uova e sassi: tre giovani denunciati

(red.) Speravano di farla franca, prendendo nel mirino l’abitazione dell’uomo tra lancio di sassi, uova e insulti. Ma non hanno fatto i conti con il fatto che le loro gesta sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza privata. Succede a Calcinatello, frazione di Calcinato, nella bassa bresciana, dove per aver preso di mira la villetta di un 50enne vicino a via Santa Maria, tre giovani sono stati denunciati per danneggiamento.

Il trio, che pare agisse per semplice noia, da circa un mese colpiva quell’abitazione. E nel momento in cui il padrone di casa usciva per protestare, era costretto anche a incassare gli insulti e le minacce. I tre, che ai carabinieri non hanno giustificato il motivo di quegli atteggiamenti, sono quindi finiti nei guai.