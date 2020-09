Montichiari, niente misure anti Covid: chiusi parrucchiere e kebab

(red.) Per essersi dimostrati “allergici” alle misure di sicurezza sanitaria da rispettare sul fronte dell’emergenza pandemica da Covid-19 due attività commerciali a Montichiari, nella bassa bresciana, sono state chiuse per la terza volta. Una segnalazione, giunta alla Polizia Locale che ha poi effettuato un controllo, arriva da un salone da parrucchiere dove i dipendenti non avrebbero igienizzato gli strumenti tra i vari tagli e in più non indossavano mascherine e guanti.

Non solo, perché non c’era nemmeno un meccanismo di prenotazione, obbligatorio secondo le linee guida, portando invece i clienti ad attendere il proprio turno fuori dal locale. Per questo motivo l’attività, che era stata fermata anche in agosto, è stata di nuovo chiusa per 30 giorni su disposizione della prefettura di Brescia e ha anche incassato una sanzione amministrativa.

10 giorni di chiusura e altra multa, invece, per un kebab recidivo dove alcuni addetti non indossavano i dispositivi di protezione individuale nel momento di servire gli utenti. Il locale era già stato chiuso a marzo, in piena pandemia, così come alla metà di agosto.