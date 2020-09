Montichiari, baby gang se la prende con disabile

(red.) Le cronache parlano di una situazione che, inziata quasi come un gioco perverso, negli ultimi tempi si è sempre più aggravata con un’escalation che ha costretto i carabinieri di Montichiari a intervenire. Prima qualche scherzo, poi dispetti, insulti e infine vere e propri comportamenti persecutori. Un gruppo di minorenni di 14 o 15 anni ha preso di mira da qualche tempo una disabile residente nel quartiere Allende di Montichiari.

Cose che non si fanno, niente di veramente violento ma un reiterata e ossessiva persecuzione fatta di dispetti in grado di rendere ancor più difficile la vita a chi non è stato certo fortunato con la sorte.

Qualche esempio? Suonare al citofono a tutte le ore, apostrofarla con battute sgradevoli, lanciare sassi contro l’automobile, tirare pallonate verso la serranda del garage dell’abitazione, disturbarla quando la incrociavano per strada.

Finché la vittima e i suoi famigliari si sono rivolti ai militari dell’Arma.