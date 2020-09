Calcinato, ladri di gasolio dai camion in autostrada. Un arrestato

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 12 settembre un 50enne rumeno è stato arrestato da parte degli agenti della Polizia stradale di Verona Sud in un’area di sosta a Calcinato, nella bassa bresciana, lungo l’autostrada. L’uomo, infatti, è stato sorpreso con altri complici mentre rubava gasolio da un mezzo pesante parcheggiato. Chi era con lui è riuscito a scappare evitando le manette, ma non è stato così invece per il 50enne.

Tra l’altro, lo stesso destino aveva raggiunto il giorno precedente anche il figlio e per lo stesso motivo. Per quanto riguarda il padre, dopo l’arresto, è scattato il processo per direttissima con la convalida e il trasferimento in carcere. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo insieme ai complici avrebbe parcheggiato sull’altra direzione dell’autostrada per poi attraversare, depredare il gasolio e tornare verso la fuga. Ma non è stato fortunato.