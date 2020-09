Leno, tir viaggia senza assicurazione. Multa e sequestro-lampo

(red.) Ieri mattina, giovedì 10 settembre, gli agenti bresciani della Polizia intercomunale di Leno erano impegnati in una serie di consueti controlli su strada e diretti ai mezzi pesanti in transito nel paese della bassa. E tra i camion finiti nel mirino, in via Umbria, c’era uno condotto da un autista rumeno e per conto di un’azienda di autotrasporti di Bergamo.

Gli operatori stavano controllando i tempi di guida su strada, ma hanno anche verificato che il tir, carico di bobine di ferro, non era assicurato. O meglio, la polizza era scaduta anche oltre i 15 giorni di tolleranza. Per questo motivo il mezzo è stato sequestrato e a carico della ditta è stata emessa una sanzione di 1.000 euro. Multa che l’azienda ha subito pagato, insieme all’assicurazione, permettendo al mezzo di essere dissequestrato e riprendere l’attività.