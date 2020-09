Verola: porta il marito all’ospedale ma finisce fuori strada

(red.) Stava accompagnando il marito 50enne in ospedale la donna di 42 anni che sabato mattina ha provocato una carambola in via Circonvallazione a Verolanuova.

La signora ha perso il controllo dell’auto perché avrebbe avuto un malore nel vedere quanto sangue stava uscendo dalla mano del consorte, che si era ferito mentre macellava la carne. La berlina bianca di cui era alla guida ha prima tamponato il furgone guidato da un giovane di 28 anni, poi è finita contro il cancello di un’abitazione.

Così all’ospedale di Manerbio (per fortuna in codice verde) marito e moglie sono arrivati su un’ambulanza del soccorso stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia.