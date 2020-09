Troppa gente per il karaoke: chiuso bar di Corticelle Pieve

(red.) Venerdì scorso avevano organizzato una serata di karaoke che aveva riscosso un certo successo nella zona, così quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno trovato nel locale un numero esagerato di avventori. Non era quindi possibile garantire il rispetto del distanziamento minimo di un metro anti Covid-19.

Così i militari dell’Arma non hanno potuto fare altro che decretare la chiusura per cinque giorni del bar di Corticelle Pieve, frazione di Dello, nel quale per l’affollamento i gestori non erano riusciti a far rispettare le norme sanitarie. Ora il caso passerà all’esame della Prefettura di Brescia.