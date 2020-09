Brandico, rubata dalla santella la statua della Madonna

(red.) Non è la prima volta che oggetti e statue religiose e sacre finiscono nel mirino dei malintenzionati, spesso semplicemente dei vandali che non sanno come trascorrere degnamente le loro giornate. L’ultima segnalazione, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, arriva da Brandico, nella bassa bresciana.

Qui nella notte tra giovedì 3 e ieri, venerdì 4 settembre, ha fatto sparire la statua della Madonna che da vent’anni si trovava all’interno di una santella in via della Vigna. Un santuario creato dai residenti e dove spesso vengono celebrati rosari e anche messe. Di fronte a questo episodio, i cittadini sperano che la statua venga restituita alla comunità.