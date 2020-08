Carpenedolo, rubano bici per rivenderle online. Tre minori nei guai

(red.) Aspettavano che calasse il buio per non essere scoperti. Poi entravano in azione raggiungendo alcune abitazioni di Carpenedolo, nella bassa bresciana, depredando diverse biciclette di valore. Ma non per l’ebrezza di muoversi a bordo delle due ruote, bensì per tentare di rivenderle online. Tre minori, di cui due 15enni stranieri e un 16enne italiano, sono finiti nei guai da parte dei carabinieri che li hanno identificati e denunciati alla procura dei minori per furto aggravato.

I militari, che avevano ricevuto dai proprietari le denunce di furto delle biciclette, si sono finti acquirenti interessati agli annunci postati sul web e così hanno incastrato il giovanissimo trio di malviventi. Insieme all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno anche trovato le abitazioni dei tre ragazzini e dove erano custodite le biciclette, per un valore totale di 5 mila euro. I mezzi sono poi stati restituiti ai proprietari.