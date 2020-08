39enne di Bedizzole precipita in un cantiere a Montichiari

(red.) E’ stato trasportato con l’elicottero in condizioni gravissime al pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia Andrea Desiderati, l’operaio 39enne che, nel primo pomeriggio di martedì 25 agosto, stava lavorando con altri colleghi in un cantiere situato in via Sant’Eurosia, località Chiarini di Montichiari, quando è caduto da un’altezza di otto metri.

L’uomo, di origine mantovana ma che da risiede a Bedizzole, è dipendente di un’impresa edile di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stava sistemando con altri lavoratori una grossa trave sul tetto di un capannone prefabbricato in costruzione per completare la copertura dell’edificio.

A un certo punto, per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da circa otto metri di altezza, procurandosi – secondo le prime testimonianze – gravi fratture in varie parti del corpo e perdendo conoscenza.

I compagni che stavano lavorando con lui hanno subito chiamato il 112 e il ferito è stato trasportato in volo alla Poliambulanza. Indagano i carabinieri di Montichiari e le autorità sanitarie dell’Asst di Leno.