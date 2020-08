Idee Per Bagnolo: spiedo di beneficenza sabato 5 settembre

(red.) L’associazione Idee Per Bagnolo organizza, in collaborazione con la parrocchia e la locale sezione degli alpini, uno spiedo di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Bagnolo Soccorso. L’evento si terrà sabato 5 settembre alle ore 20 presso il parco del Santuario della Stella (via Leno, Bagnolo Mella).

La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro martedì 1 settembre, contattando uno dei seguenti numeri: 3381900738 (Federico M) 3896542883 (Federico B). Possibile anche prenotarsi tramite social, scrivendo sulla pagina Facebook o Instagram @Ideeperbagnolo o tramite whatsapp.

I posti sono limitati.

MENÙ ADULTI 18€

– Spiedo con polenta

– Patatine o insalata

– vino o birra, acqua e caffè

MENÙ BAMBINI (fino a 8 anni) 10€

– Spiedo con polenta

– Patatine

– Bibita (Thè o Coca Cola) o acqua