Calcio: a Manerbio salve le giovanili con il progetto Accademia Virtus

(red.) E’ stata formalmente costituita a Manerbio l’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Virtus Manerbio, che gestirà le squadre di calcio giovanile, dalla scuola calcio sino alla categoria esordienti, con l’obiettivo di poter presto ampliare il numero di squadre.

Il progetto nasce dall’intuizione di alcuni consiglieri tra cui Fabrizio Cazzaniga, già consigliere e responsabile del settore giovanile della Polisportiva Virtus Manerbio, che, in accordo con la dirigenza della Polisportiva stessa, ha promosso la costituzione di questa nuova associazione, distinta dalla prima e da essa autonoma per quel che riguarda sia l’organizzazione amministrativa sia la gestione economica.

Verrà garantita invece la continuità del percorso sportivo dal Settore Giovanile al calcio dei grandi, Juniores e Prima Squadra, di cui continuerà ad occuparsi la Polisportiva Virtus Manerbio, per continuare un cammino che dura da oltre 70 anni. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto dallo stesso Fabrizio Cazzaniga, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e tecnico, da Stefano Kron Morelli, presidente, da Gianpaolo Baiguera, vicepresidente, da Marco Quaranta, segretario – tesoriere e da Carlo Bignetti. L’attuale staff di tecnici e dirigenti sarà parte integrante e attiva della neonata ASD.

Il nuovo sodalizio, che ha come scopo quello di organizzare le attività sportive dilettantistiche nonché la formazione e la preparazione dei giovani nella disciplina sportiva calcistica, si pone come obiettivo di curare con rigore e precisione non solo l’aspetto gestionale, ma altresì l’aspetto educativo e didattico, strettamente connesso allo svolgimento dell’attività sportiva.

“In qualità di presidente della ASD Accademia Virtus Manerbio – ha dichiarato il Presidente Kron – costituita il 6 agosto scorso, a nome di tutto il nuovo Consiglio Direttivo sono orgoglioso di poter affermare che in poche settimane, e nonostante le numerose difficoltà del momento, abbiamo dato vita a una nuova realtà che garantirà alle squadre di calcio giovanili della Virtus Manerbio di continuare a svolgere attività sportiva con i colori biancoverdi. Per questo ringrazio la dirigenza della Polisportiva Virtus Manerbio, che ha agevolato la creazione di un’Associazione distinta e autonoma in tutto, e l’Amministrazione Comunale di Manerbio che ha fin da subito incoraggiato l’iniziativa, dando la propria disponibilità a un concreto supporto, essenziale per la realizzazione degli scopi che ci siamo posti”.

L’iniziativa ha raccolto immediatamente il favorevole consenso dell’Assessore Fabrizio Bosio e dell’Amministrazione Comunale tutta, che non farà mancare il necessario supporto, fondamentale al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che la nuova Associazione si è posta. “Ringrazio chi ha deciso di mettersi in gioco per questo nuovo progetto – ha dichiarato l’Assessore Bosio – Sono sicuro che il Comune e la società sportiva riusciranno a collaborare al meglio, fianco a fianco, nell’interesse esclusivo dei giovani per cui lo sport non è solo attività ricreativa, ma anche un mezzo per trasmettere a loro i valori che li renderanno i cittadini di domani. L’attività calcistica giovanile della Virtus Manerbio ripartirà dunque da settembre con questa grandissima novità, salvo impedimenti per ragioni che nemmeno vogliamo immaginare”.