Mercatino del libro usato, Manerbio continua il percorso virtuoso

(red.) Un’iniziativa nata 16 anni fa per mettere in contatto venditori e acquirenti privati di libri usati che nel corso degli anni ha preso piede, offrendo l’opportunità ai manerbiesi di vedere molti libri utilizzati fino a giugno, ancora in buone condizioni, ricavando denaro utile all’acquisto dei libri di testo per il successivo anno scolastico, spesso acquistandoli nel medesimo circuito e quindi con un forte sconto di copertina.

L’impatto territoriale del mercatino è quantificabile in diverse migliaia di euro di risparmi a vantaggio della cittadinanza.

Quest’anno, d’intesa col gruppo di volontari, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Manerbio, ha deciso di non organizzare il Mercatino nelle modalità tradizionali, valutando che il rischio di contagio fosse troppo alto. Per questo motivo è stato realizzato un sito per permettere a venditori e acquirenti di incontrarsi, salvaguardando lo spirito del Mercato, ma adeguandolo alla situazione eccezionale che il nostro paese sta vivendo.

“Ringrazio i volontari – ha dichiarato l’Assessore competente Fabrizio Bosio – per il lavoro fondamentale di questi anni, svolto al servizio della comunità. Quest’anno abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per svolgere il mercatino in sicurezza, ma abbiamo ritenuto fosse importante salvaguardarlo in qualche modo. Sono fiducioso che questo portale possa essere di supporto alle famiglie manerbiesi, continuando a offrire le stesse opportunità che il mercatino e i suoi volontari hanno costruito negli anni, contribuendo a rendere attuale il diritto allo studio per tutti”.

Il portale è accessibile dal sito del comune www.comune.manerbio.bs.it o direttamente all’indirizzo www.acmmanerbio.it/mercatino, dove saranno presenti tutte le istruzioni per venditori e acquirenti.