Montichiari, col monopattino contro il marciapiedi: 37enne in ospedale

(red.) Alcune grandi città e metropoli italiane stanno iniziando purtroppo a registrare alcuni incidenti stradali con i monopattini elettrici, diventati un vero e proprio boom per muoversi negli spazi e coprire più velocemente le aree dove muoversi. Anche nel bresciano, come dà notizia Bresciaoggi, è stato segnalato un incidente del genere.

E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato 8 agosto in via Tre Innocenti a Montichiari, nella bassa bresciana, dove un 39enne in transito ha colpito un marciapiedi ed è finito a terra. Alcuni passanti testimoni dell’incidente lo hanno soccorso e attivato l’emergenza facendo arrivare un’ambulanza. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia dove resta in osservazione.