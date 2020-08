Lonato, controlli tra i camion. Uno viaggia con compagna e cuccetta

(red.) In due giorni precedenti a giovedì 6 agosto gli agenti bresciani della Polizia Locale di Lonato, Bedizzole e Calcinato hanno effettuato una serie di controlli sulle strade, in particolare nei confronti degli autotrasportatori. E in una di queste verifiche gli operatori si sono trovati di fronte a una situazione curiosa. Fermando un mezzo pesante, hanno notato che accanto al camionista trentino di 35 anni c’era la fidanzata. Il che non è consentito dal Codice della Strada che invece permette, oltre al conducente, la presenza di una seconda persona nello stesso ambito di lavoro.

Ma non solo, perché gli agenti hanno anche scoperto una vera e propria cuccetta sul retro della cabina di guida e dove i due si concedevano momenti di intimità. Per questo motivo l’autotrasportatore è stato sanzionato e si è anche visto ritirare il libretto di circolazione. Gli agenti si sono anche occupati di altri controlli tra Lonato e Calcinato con sanzioni a carico di camionisti stranieri giunti da Austria, Slovenia, Francia e Germania.

Nel complesso, sono scattate 40 sanzioni fino a oltre 400 euro e taglio dei punti da 5 a 10 sulla patente per chi non aveva rispettato il riposo giornaliero. Sono state emesse anche 60 multe per chi non aveva seguito le pause o per aver superato i limiti di velocità.