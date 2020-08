Ghedi, scontro tra auto in zona industriale. Ferite due donne

(red.) Questa mattina, giovedì 6 agosto, si è verificato un incidente stradale sulla strada per Calvisano sul territorio comunale di Ghedi, nella bassa bresciana. E’ successo dopo le 8 quando, per cause da accertare, due auto condotte da due donne di 41 e 58 anni lungo la zona industriale sono impattate l’una contro l’altra.

Sul posto sono scattati i soccorsi, allertati al 112, facendo giungere due ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Le due automobiliste, assistite sul posto, sono state poi trasportate in codice giallo all’ospedale di Manerbio dove non versano in gravi condizioni.