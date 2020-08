Montichiari, rompono la noia rubando biciclette. Fermati quattro minori

(red.) Non sapevano come trascorrere le loro serate, allora si sono dati alla micro criminalità con il furto di biciclette. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Desenzano a Montichiari, nella bassa bresciana, portando a denunciare alla procura dei minori quattro ragazzini dai 14 ai 17 anni e accusati di furto e ricettazione in concorso, ma anche di danneggiamento.

Tutti italiani e senza precedenti, avevano rotto la noia passando attraverso i quartieri e raggiungendo le due ruote che erano in grado di rubare. Ma non si limitavano a sottrarle, perché hanno anche cercato di venderle pubblicando annunci su siti internet specializzati. A quel punto i militari, che avevano ricevuto delle segnalazioni, attraverso proprio gli annunci sono riusciti a ottenere i numeri di telefono dei quattro, poi identificati e ora finiti nei guai.