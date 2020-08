Gambara in lutto, è morto a 54 anni il sindaco Franco Stringhini

(red.) Gravissimo lutto per la comunità bresciana di Gambara alla quale ieri, domenica 2 agosto, è stata comunicata la notizia della morte del sindaco Franco Stringhini a 54 anni. L’ingegnere e primo cittadino da qualche anno lottava contro una malattia e nella settimana precedente a lunedì 3 agosto era stato ricoverato all’ospedale di Manerbio. Era stato eletto a sindaco nel 2019 e sperava di superare quel male che lo aveva colpito.

Aveva anche una notevole esperienza amministrativa, come assessore nella giunta del primo cittadino Tiziana Panigare dal 2009 al 2014 e dal 2014 come consigliere di opposizione. Sottoposto alle cure, Stringhini le aveva dovute sospendere per oltre un mese a causa dell’emergenza coronavirus e in seguito le aveva riprese. Ma ieri il vicesindaco Simone Gibellini ha annunciato la triste notizia.

Tutti gli eventi previsti in paese sono stati annullati e il Comune ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta. Il funerale di Franco Stringhini sarà celebrato mercoledì 5 agosto alle 9,30 nel cimitero di Gambara. Lascia la moglie e due figli.