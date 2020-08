Carpenedolo, bambino da solo in strada di sera. Arrivano i carabinieri

(red.) Ha corso il grande rischio di finire nella scarpata lungo la strada, se non di essere investito da un’auto, visto che quella strada di sera non era illuminata. Protagonista della vicenda, di cui dà notizia Bresciaoggi, è un bambino di soli 2 anni che giovedì sera 30 luglio è stato visto mentre camminava da solo in via Papa Giovanni XXIII a Carpenedolo, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 22,30 quando una ragazza affacciata al balcone della propria abitazione ha notato il bambino che vagava da solo nel buio e quindi ha allertato i carabinieri.

Sul posto si è mossa una pattuglia che, solo grazie ai fari, ha notato il piccolo, poi preso in carico e restituito alla famiglia dopo tutti gli accertamenti del caso. Sembra che il bambino, in buone condizioni, abbia approfittato della porta di casa lasciata aperta per muoversi da solo e senza che i genitori se ne accorgessero. Avrebbe quindi percorso un chilometro nel traffico, fino alla segnalazione. I genitori del piccolo sono stati denunciati per omessa custodia e abbandono di minore.