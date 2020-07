Montirone, cocaina nella casa dove giocano i figli: arrestato

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 28 luglio i carabinieri bresciani di San Zeno sono stati impegnati in un arresto nei confronti di un uomo di 49 anni, incensurato, che dalla sua abitazione di Montirone, nella bassa, spacciava sostanze stupefacenti. Dopo aver ricevuto segnalazioni di spostamenti continui, i militari hanno indossato abiti per non farsi riconoscere. Quindi, hanno atteso che alcuni clienti si presentassero all’abitazione e sono entrati in azione.

Il grossista di cocaina, vedendo i militari, ha cercato in ogni modo di disfarsi della polvere bianca, ma senza riuscirci. In tutto nella sua disponibilità sono stati trovati 150 grammi di cocaina per un valore di 100 mila euro. La polvere bianca, tra l’altro, era sparsa su un tavolo e pronta per essere tagliata nella stessa stanza dove c’erano i due figli di 5 e 7 anni. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre dei due bambini se ne stanno occupando i servizi sociali.