In motorino contro un’auto: muore 69enne di Cigole

(red.) Lo scontro con un’automobile avvenuto a meno di un chilometro di distanza dalla propria abitazione di vicolo Speranza a Cigole è costato la vita a Giulio Odorici, 69enne pensionato del paese, che verso le 15,45 di sabato stava viaggiando con il proprio motorino di marca Ciao quando s’è scontrato con una Lancia Delta proveniente da San Gervasio e guidata da un 73enne di Pavone Mella.

L’impatto è stato fatale per Odorici e i soccorsi sono stati inutili, così come la corsa disperata all’ospedale Civile di Brescia dove l’uomo è spirato appena arrivato al Pronto Soccorso.

Sulle cause stanno indagando i carabinieri della compagnia di Verolanuova che non hanno trovato sul posto il casco del motociclista. Gli accertamenti sono in corso ma, secondo le prime indiscrezioni, pare si tratti di un problema di precedenza non rispettata all’interno della rotonda da parte dal veicolo a quattro ruote il cui conducente è stato il primo a prestare soccorso alla vittima.

Odorici è stato trasportato al Civile con l’eliambulanza, ma non ce l’ha fatta.