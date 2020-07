Orzinuovi, 20enne aggredito da una gang. Indagano i carabinieri

(red.) Da un paio di settimane precedenti a mercoledì 22 luglio i carabinieri bresciani della stazione di Orzinuovi stanno indagando per capire nei dettagli cosa sia successo in via Roma, a due passi dalla piazza centrale del paese della bassa bresciana. Secondo quanto emerso, intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica un ragazzo di 20 anni è rimasto vittima di una rissa nei suoi confronti da parte di un gruppo di altri giovani quasi coetanei.

Forse lo stesso 20enne, nei pressi di un bar nella piazza, ha avuto degli sguardi particolari e di sfida verso un altro. Poi si era allontanato con un amico nelle vicinanze per comprare le sigarette ed era tornato vicino al bar. Qui, probabilmente lo stesso giovane visto in precedenza lo ha avvicinato con fare minaccioso e subito dopo è stato sostenuto da altri.

Tanto che in una via appartata sono partiti calci e pugni contro il 20enne. Le urla della vittima avevano attirato l’attenzione di qualche amico e così la gang era fuggita. Il giovane aggredito era poi finito al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia dove è stato medicato e incassando una prognosi di un mese. La madre ha deciso di denunciare quell’aggressione sulla quale i militari stanno indagando.