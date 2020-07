Visano, rissa tra due ubriachi sull’autobus: arrivano i carabinieri

(red.) Domenica sera 19 luglio l’autobus lungo il percorso da Remedello a Montichiari, nella bassa bresciana, è stato teatro di una rissa da parte di due giovani nordafricani, probabilmente ubriachi. E’ accaduto intorno alle 20 quando la tranquillità del viaggio è stata scossa dai due che hanno iniziato ad alzarsi le mani uno sull’altro. Gli altri passeggeri, vedendo quanto stava accadendo, hanno raggiunto la coda del mezzo pubblico e nel frattempo i due continuavano a menarsi.

L’autista, appurata la situazione, ha deciso di accostare in via Stazione a Visano e qui, allertati, erano già arrivati i carabinieri della stazione di Montichiari. I due, che intanto hanno continuato ad aggredirsi nel piazzale, sono stati portati identificati. Uno di loro, un 29enne residente a Remedello e che ha riportato la probabile frattura del setto nasale, è stato ricoverato in ospedale. L’altro, invece, un 27enne di Canneto, è stato medicato sul posto dai soccorritori giunti a bordo di un’ambulanza.