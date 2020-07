Bassa Bs, consulente bancario ruba denaro a una correntista

(red.) Non era riuscito a convincere un’anziana cliente dell’istituto di credito nella bassa bresciana, per cui lavorava, a investire somme di denaro in titoli. Così ne ha approfittato letteralmente rubando denaro dal conto corrente della donna e mascherato da bonifici diretti al conto di un’altra cliente, sua complice. Una situazione, a carico di un dipendente infedele, che ha portato proprio la banca a sospendere e poi licenziare l’addetto.

Ma non solo, perché l’uomo, un 59enne di Manerbio, è stato anche radiato dall’albo dei consulenti finanziari. Di tutto questo dà notizia Bresciaoggi segnalando come la vittima del raggiro abbia 70 anni, ma non si fosse mai accorta di nulla. E questo perché ogni volta riceveva estratti conto contraffatti. Ad accorgersi, però, è stato l’istituto di credito che ha notato ammanchi, sotto le vesti di bonifici sospetti, fino a oltre 10 mila euro dal conto dell’anziana.

Questa, interpellata, ha confermato di aver incontrato il consulente (ormai ex), ma di non aver dato il via libera agli investimenti. A quel punto si è mossa anche la Guardia di Finanza che ha chiuso il cerchio delle indagini.