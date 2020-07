Castenedolo, 14enne investito da un’auto mentre torna a casa

(red.) E’ probabile che l’oscurità imperante sulla zona e senza la presenza di lampioni gli abbia impedito di vedere che lungo quella strada stava attraversando un ragazzino. E’ la dinamica dell’investimento avvenuto ieri sera, martedì 14 luglio, in via Monte Pasubio a Capodimonte di Castenedolo, nella bassa bresciana. Un 14enne, residente a pochi metri, intorno alle 23,30 si stava immettendo sulla carreggiata per tornare a casa.

Ma un 23enne alla guida di un’auto non si sarebbe accorto di lui e lo ha travolto. Subito il giovane conducente si è fermato per prestare i soccorsi al pedone a terra, facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Il ragazzino, dolorante ma sempre rimasto cosciente, è stato soccorso in codice rosso verso il Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. Ma i medici per fortuna hanno riscontrato che il quadro sanitario era decisamente meno grave, disponendo solo la prognosi di un mese.