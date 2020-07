Tamponamento vicino a Quinzano, chi era la vittima 14enne

(red.) Si chiamava Serena Sbolli la vittima del tragico incidente stradale avvenuto l’altra sera, giovedì 9 luglio, sulla provinciale Quinzanese che collega Brescia a Bordolano, in territorio cremonese, a due passi da Quinzano. La 14enne, che aveva appena partecipato a una festa di compleanno di una parente a Cignone, era salita in sella alla Vespa del cugino 18enne Federico Bonvini per tornare a casa.

E a pochi metri dall’arrivo si è verificata la tragedia, nel momento in cui la due ruote, alle prese con una svolta a sinistra, era stata tamponata da una Fiat Punto condotta da un 33enne bresciano di Dello. I due giovani centauri, dopo il colpo, erano stati sbalzati sull’asfalto.

Serena è deceduta sul colpo, mentre il cugino, conosciuto a Quinzano dove frequenta gli amici, è stato trasportato e ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona. Illeso, invece, l’automobilista. Oggi pomeriggio, sabato 11 luglio, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Bordolano si svolgerà il funerale della 14enne che era iscritta a una scuola di design di Cremona.