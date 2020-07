Bordolano (Cr), Vespa tamponata da auto. Muore 14enne, grave il cugino

(red.) Ieri sera, giovedì 9 luglio, si è consumato un tragico incidente stradale tra un’auto e una moto sulla provinciale Quinzanese al confine tra le province di Cremona e Brescia. E’ accaduto intorno alle 22 nei pressi del ponte di Bordolano, nel cremonese, quando una Vespa Piaggio con in sella una 14enne e il cugino 18enne è stata tamponata in modo violento da una Fiat Punto con a bordo due persone.

Dopo lo scontro, le cui cause sono da accertare da parte dei carabinieri, la due ruote è finita diversi metri più avanti facendo sbalzare i due giovani sull’asfalto. L’altra vettura, invece, è finita in un canale che scorre lungo la strada. Subito sono scattati i soccorsi in particolare per i due centauri, visto che gli occupanti dell’auto erano rimasti illesi.

Sul luogo sono giunte l’automedica, tre ambulanze e anche l’elicottero. Ma per la 14enne non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo a causa delle ferite riportate. Il cugino, invece, in condizioni ritenute molto gravi, è stato trasportato in volo all’ospedale Civile di Brescia.