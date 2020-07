Castenedolo, cade da cavallo durante lezione: soccorsa in volo

(red.) Ieri mattina, martedì 7 luglio, una ragazza di 26 anni è rimasta vittima di una caduta da cavallo mentre era impegnata in una lezione di equitazione al centro ippico “Il Castegno” di Capodimonte a Castenedolo, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 10,30 quando a un certo punto l’animale in sella al quale si trovava la giovane si è imbizzarrito. Subito dopo la ragazza è caduta a terra picchiando la testa e perdendo conoscenza.

Sul posto si sono attivati i soccorsi da parte dei gestori del centro ippico facendo intervenire l’automedica, un’ambulanza da Mazzano, l’elicottero e anche gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri per ricostruire l’accaduto. La 26enne, parsa in gravi condizioni, è stata imbarcata sul velivolo diretto inizialmente in codice rosso verso l’ospedale Civile. Qui per fortuna è stata rianimata e il suo quadro sanitario è migliorato.