Carpenedolo, presto riaperta la piscina di via Piemonte

(red.) Sarà riaperto nei prossimi giorni lo Sporting Club di Carpenedolo (Via Piemonte, 21 – Carpenedolo BS). Un obiettivo, quello della riapertura del centro natatorio, che sarà raggiunto anche grazie agli sforzi sostenuti da Sport Management per garantire alla clientela una permanenza in impianto in piena sicurezza. L’azienda vuole altresì ringraziare l’Amministrazione Comunale di Carpenedolo, il sindaco Stefano Tramonti per la piena collaborazione e il supporto fornito nel comune obiettivo di rendere nuovamente disponibile l’impianto alla cittadinanza.

La gestione del centro sottolinea che la struttura è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del COVID19. In questi giorni la piscina e i suoi spazi sono in via di configurazione per rispettare i decreti ministeriali, regionali e territoriali. L’impianto Sport Management di Carpenedolo, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l’emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione accessi, sanificazione spogliatoi e impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua) e tutela del personale.

Sarà cura di Sport Management fornire nei prossimi giorni ulteriori dettagli sulla data effettiva di riapertura dell’impianto, sugli orari di apertura dello stesso e sulle modalità d’accesso. A partire da qualche giorno antecedente alla data di riapertura sarà attivo un infopoint per fornire tutte le informazioni utili ai clienti. Sport Management ricorda inoltre che alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura.