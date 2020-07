Montichiari, vandali contro la colonia felina di San Pancrazio

(red.) Una vera e propria devastazione. E’ quanto si sono trovati di fronte ieri mattina, domenica 5 luglio, i volontari che a Montichiari, nella bassa bresciana, gestiscono diverse colonie di gatti. Quella posizionata sul colle San Pancrazio aveva le casette in legno distrutte, mentre i felini probabilmente erano riusciti a scappare. Erano stati proprio i volontari a costruire quelle casette in legno e plexiglass, ma qualcuno sabato notte 4 luglio ha pensato di recarsi sul posto e armarsi di martello per abbattere tutto quanto si trovava.

Ma è la prima volta che questa colonia subisce danni così ingenti. I volontari hanno annunciato di voler denunciare il colpo ai carabinieri e nel frattempo stanno lavorando per ripristinare nuove casette per i felini. Sul posto non sono presenti telecamere di videosorveglianza, quindi sarà difficile risalire ai responsabili. Già in passato la frazione di San Pancrazio era finita nel mirino dei vandali.