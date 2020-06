Verolanuova, pesci morti e acqua bianca nel Rio Fiumazzo

(red.) Rispetto esattamente a un anno fa, nel giugno del 2019, presentava anche uno strano colore azzurro. Ieri, domenica 28 giugno, a Verolanuova, nella bassa bresciana, è giunta una nuova segnalazione per il Rio Fiumazzo finito nel mirino di uno sversamento di cui dà notizia il Giornale di Brescia.

Il corso d’acqua si presentava, in alcuni tratti, di colore bianco e azzurro. Ma non solo, perché c’erano diversi pesci morti ed è da capire se ci sia un collegamento con il probabile sversamento. L’ennesima condizione di inquinamento ambientale è stata segnalata alle autorità che dovranno indagare, esattamente come dodici mesi fa.