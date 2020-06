Montichiari, a 3 anni si tuffa in piscina. Ansia al Prato Blu

(red.) Ieri mattina, domenica 28 giugno, si è sfiorata la tragedia al parco acquatico Prato Blu di Montichiari, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 11 nel momento in cui un bambino di 3 anni sarebbe sfuggito al controllo dei genitori per poi raggiungere una delle vasche e tuffarsi in acqua. Un atteggiamento spinto dall’inconscio della così tenera età. La madre si è accorta in quegli istanti cosa era successo e ci ha pensato un addetto bagnino alla sicurezza a recuperare il piccolo.

All’interno del parco di via Cavato Pozzo si sono vissuti momenti di ansia e paura, ma il bambino per fortuna riusciva a respirare senza problemi. In ogni caso l’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda con l’automedica e un’ambulanza da Calcinato. Il bambino è stato condotto al Pediatrico dell’ospedale Civile in osservazione.