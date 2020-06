Calcinato, ubriaco finisce fuori strada e scappa a piedi. Fermato

(red.) All’alba di ieri, giovedì 25 giugno, gli inquilini di un’abitazione di via Campagnola a Ponte San Marco di Calcinato, nella bassa bresciana, sono stati svegliati dal boato dovuto a un’auto che era uscita di strada schiantandosi contro il muro esterno dell’edificio. Ma quando gli stessi residenti, intorno alle 5, hanno allertato i soccorsi temendo che il conducente avesse riportato gravi ferite, hanno notato che al posto di guida non c’era nessuno.

Sul posto si è mossa una pattuglia della Polizia stradale che nei minuti successivi ha percorso le vie circostanti alla ricerca dell’automobilista. In effetti, l’autista della Ford Focus finita contro il muro stava vagando a piedi nelle vicinanze. Fermato e accertato che fosse rimasto illeso, gli agenti lo hanno sottoposto al test dell’alcol accertando che il 30enne aveva alzato troppo il gomito. E’ stato quindi multato e si è anche visto ritirare la patente per guida in stato di ebrezza.