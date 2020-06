Montichiari, cane trovato impiccato a una corda da finestra

(red.) E’ un’immagine atroce quella che si è trovata di fronte un testimone nei giorni precedenti a martedì 23 giugno a Montichiari, nella bassa bresciana. Come dà notizia Bresciaoggi, si trattava di un cane morto dopo una lunga agonia nel momento in cui è rimasto impiccato in una corda da infissi a una finestra di un edificio ormai abbandonato all’ex caserma Serini. L’odore che proveniva da quel posto ha indotto qualcuno ad avvicinarsi scoprendo cosa era successo.

La tragica fine emerge da alcuni scatti fotografici che hanno raggiunto le forze dell’ordine ora chiamate ad indagare. Non è escluso che a provocare quelle sofferenze all’animale sia stato qualche balordo che spesso entra nell’edificio contando sulla facile accessibilità di un luogo ormai dimenticato. Eventuali elementi che dovessero identificare la persona la porterebbe a rischiare fino a 4 anni di reclusione per animalicidio e maltrattamenti.