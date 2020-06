Chiari, si sporge dalla finestra e cade. Paura per una 16enne

(red.) Ieri mattina, giovedì 18 giugno, una ragazzina di 16 anni è rimasta vittima di una caduta da una finestra al primo piano della residenza in cui abita in via Gian Battista Pedersoli a Chiari, nel bresciano. E’ successo intorno alle 10,30 quando la giovane si è sporta alla finestra e, forse per un malore o un’altra causa, è precipitata di sotto, finendo nel cortile dell’abitazione.

I genitori che erano con lei e hanno assistito alla caduta hanno subito allertato i soccorsi al 112 facendo muovere l’automedica, un’ambulanza da Orzinuovi, l’elicottero da Brescia e i carabinieri della compagnia. La 16enne, dopo un volo di un paio di metri, lamentava dolori su tutto il corpo per i traumi riportati. E’ stata quindi caricata sul velivolo in codice giallo verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove per fortuna è stata dichiarata fuori pericolo.