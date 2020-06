Asst Garda, Gaetano Elli nuovo direttore sanitario aziendale

(red.) Il Direttore Generale di ASST Garda Dr. Carmelo Scarcella ha nominato, lo scorso 15 maggio, il nuovo Direttore Sanitario aziendale. La scelta è caduta sul Dr. Gaetano Elli che si è insediato il 1 giugno. Il Dr. Elli proviene da ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano dove ricopriva la carica di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero e di Direttore del Dipartimento Direzione Organizzativa, Governo Clinico e Qualità.

“Ho nominato Gaetano Elli – dichiara il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – per la competenza e significativa esperienza che ha acquisito in un grande ospedale come il Niguarda di Milano. Ringrazio Nunzio Angelo Buccino, che dal 26 marzo è andato in pensione, per la professionalità e l’impegno profusi come Direttore Sanitario di questa Azienda e auguro un proficuo lavoro al dottor Elli che ha preso servizio in un momento strategico per il ripristino delle attività.”