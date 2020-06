Sirmione e Vighizzolo in allerta: trovati bocconi al veleno

(red.) Non accenna a fermarsi in provincia di Brescia il panorama che vede in azione gente senza scrupoli per fare del male agli animali. Tanto che nell’ultimo fine settimana, tra sabato 13 e ieri, domenica 14 giugno, a Sirmione e Montichiari, sul lago di Garda e nella bassa bresciana, come segnala Bresciaoggi, sono stati trovati nuovi bocconi avvelenati.

Sul Benaco la zona interessata è quella di Brema dove sono stati trovati, nascosti nell’erba, diversi pezzi di carne imbevuti di lumachicida. Il ritrovamento è stato segnalato al Comune e alla Polizia Locale che hanno provveduto a rimuoverli da quello spazio.

Più drammatica la condizione a Vighizzolo di Montichiari dove sono stati trovati i resti di quattro gatti che avrebbero ingerito del veleno sparso sul posto. E non a caso sono state rinvenute alcune polpette piene di una sostanza sospetta.