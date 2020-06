Pavone Mella, lepre bloccata in una tagliola nell’area pubblica

(red.) Di solito quell’attrezzo viene trovato in aree nascoste e frequentate dai cacciatori. Ma stavolta era in uno spazio verde dove si muovono i cittadini, adulti e bambini. E’ successo a Pavone Mella, nella bassa bresciana, dove una persona che stava camminando con il proprio cane nei pressi di via Mazzini si è imbattuto in una tagliola appesa a un albero.

E all’interno della morsa era rimasta bloccata e ferita una lepre. Il cittadino ha aperto il marchingegno per liberare l’animale, poi fuggito attraverso i boschi. Ma quell’episodio non è passato inosservato, tanto da inviare una segnalazione anche al sindaco Marateresa Vivaldini. Il primo cittadino ha annunciato provvedimenti e che presenterà una denuncia contro ignoti.