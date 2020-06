Acquafredda, camion perde carico di fanghi: miasmi nella zona

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno, sulla strada provinciale in territorio di Acquafredda, nella bassa bresciana, a due passi dal confine con il mantovano, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Sono partiti da una segnalazione dei residenti e automobilisti per la presenza di un tratto nero e dal pessimo odore lungo l’asfalto. Infatti, si trattava di un carico di gessi di defecazione che un mezzo pesante aveva perso sulla strada.

Evidentemente senza accorgersi, visto che all’arrivo della municipale del camion non c’era più traccia. Gli agenti si sono quindi occupati di chiudere la corsia al traffico e facendo intervenire un’impresa per la pulizia. Sul posto sono presenti le telecamere di videosorveglianza e quindi saranno analizzate le immagini riprese per risalire al mezzo pesante, alla targa e all’azienda per emettere la multa e addebitare le spese di pulizia.