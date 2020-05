Travagliato, tenta di strozzare la moglie. Guardia giurata in manette

(red.) E’ riuscita a salvarsi grazie anche ai tre figli che l’hanno liberata da quella morsa al collo da parte del padre e marito. E’ l’ennesimo episodio di violenza sulle donne quello che arriva da Travagliato, nel bresciano. E in più non era la prima volta che l’uomo alzava le mani sulla compagna. Nel corso di una nuova lite, il 40enne, guardia giurata, ha preso la moglie per il collo iniziando a stringere la morsa. A quel punto i tre figli minorenni sono entrati in azione rimuovendo quella morsa.

Subito dopo sono stati allertati i carabinieri che hanno notato sul collo della 43enne casalinga i lividi di quella violenza. Di fronte alla pesante accusa rivolta dalla donna, alla guardia giurata è stata ritirata l’arma di servizio e poi condotto in caserma.

In seguito è stato anche il turno della donna che ha rivelato gli episodi di violenza subiti. Il marito aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, restando dietro le sbarre dopo la convalida del fermo da parte del giudice. La consorte e i tre figli, invece, sono stati portati in una struttura protetta.