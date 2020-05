Montichiari, ha un infarto mentre viene visitata. Muore bimba

(red.) La piccola era nata poco meno di un anno e mezzo prima già con dei problemi di salute. Per questo motivo i genitori la portavano a sottoporsi a delle visite di controllo periodiche. Ma ieri, venerdì 22 maggio, come racconta drammaticamente il Giornale di Brescia, l’esito è stato tragico. Benedetta, questo il nome della bimba residente con i genitori a Montichiari, nella bassa bresciana, era stata portata dalla madre dalla pediatra per una visita a Visano.

Nel pomeriggio, nel corso di quel controllo, la professionista aveva capito subito che qualcosa non andava nel momento in cui la piccola paziente ha accusato un arresto cardiaco. Subito la pediatra ha allertato i soccorsi e nel frattempo le ha praticato il massaggio cardiaco.

Sul posto è arrivato da Verona l’elicottero che ha imbarcato la bimba e di nuovo in volo verso l’ospedale, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La comunità bresciana di Montichiari si è stretta intorno ai genitori della bimba, conosciuti per essere l’uno il sagrestano in Duomo e l’altra insegnante.