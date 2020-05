Montichiari, parrucchiere riapre ma non in regola: Polizia lo chiude

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio, che per molte attività commerciali ha segnato la ripartenza dopo oltre due mesi di lockdown, non per tutti è filato liscio. Tanto che un salone di parrucchiere in via Mantova a Montichiari, nella bassa bresciana, non ha avuto nemmeno il tempo di riaprire perché è stato subito chiuso. E dovrà rimanere con le serrande abbassate per due settimane. Ieri, con la possibilità di riaprire, gli agenti della Polizia Locale hanno notato delle situazioni sospette intorno a quel negozio.

Il fatto, per esempio, che ci fossero dei clienti in coda ha portato a pensare che nessuno avesse prenotato, nonostante in questo momento sia obbligatorio. Ma non solo. C’erano clienti senza mascherine, così come il titolare e i dipendenti che non avevano alcuna misura di protezione e nemmeno i guanti.

Mancava qualsiasi macchinario per sanificare gli attrezzi da lavoro, mentre ai dipendenti e ai clienti non era stata misurata la temperatura all’ingresso e come, invece, impongono le disposizioni. Per questo motivo il salone – che pareva essere tornato al periodo pre-coronavirus – è stato chiuso per quindici giorni e il titolare multato con 280 euro.