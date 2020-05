Milzano, ultimo saluto per Susy Mailat: sarà portata in Romania

(red.) Questa mattina, lunedì 18 maggio, nella chiesa di Milzano, nella bassa bresciana, è stato celebrato l’ultimo saluto per Zsuzsanna Mailat, la donna di 39 anni rumena uccisa dal compagno lo scorso venerdì 8 maggio dopo l’ennesima lite e prima di avviare la separazione. Una scena tragica che si era presentata davanti agli occhi della figlia maggiore di 15 anni.

E ora proprio lei, tramite l’avvocato tutore che rappresenta anche gli altri due giovanissimi figli della donna di 7 e 3 anni, ha assecondato la richiesta della madre per trasferire il feretro in Romania. Mentre i tre giovani resteranno con la zia. In ogni caso per le loro esigenze, considerando anche che il padre assassino è in carcere, il paese ha deciso di avviare una raccolta fondi.