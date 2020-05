Leno, parroco a pranzo in piazza con gli operai: tutti multati

(red.) Quella di ieri, giovedì 14 maggio, è stata una giornata di digiuno tra i fedeli di diverse religioni e invocata da Papa Francesco per sperare che la pandemia se ne vada via presto. Ma nel frattempo in piazza San Giovanni Paolo II, davanti alla chiesa della Trasfigurazione a Castelletto di Leno, nella bassa bresciana, il parroco don Gianluca Loda era impegnato col pranzo intorno a un tavolo insieme ad altri operai.

Quelli che in questi giorni stanno lavorando sulla chiesa in vista della riapertura delle messe ai fedeli in presenza da lunedì 18 maggio. Evidentemente è stata una provocazione quella del sacerdote che però non ha evitato nei propri confronti, così come negli operai intorno a lui, di far comminare da parte della Polizia Locale una sanzione di 400 euro ciascuno per non aver rispettato le disposizioni sanitarie in corso.

C’è da dire che il sacerdote non è la prima volta che si comporta in quel modo, anche criticando Papa Francesco. Tanto che ieri sera è tornato in piazza, stavolta da solo, mangiando una pizza.