Milzano, autopsia: Susy Mailat colpita da quattro coltellate

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, mentre il compagno era detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia, all’obitorio dell’ospedale Civile è stata eseguita l’autopsia sul corpo di “Susy” Mailat. La donna di 39 anni era stata uccisa a coltellate nella casa di via Usignolo a Milzano, nella bassa bresciana, lo scorso venerdì sera 8 maggio al termine dell’ennesima lite.

L’esame autoptico ha confermato che il fendente mortale è stato quello al collo, ma sulla vittima sono stati trovati tre colpi anche sull’addome. “Un dolo d’impeto”, come l’ha definito il giudice Luca Tringali, portando il compagno assassino della donna Gianluca Lupi a finire dietro le sbarre. In questa giornata di giovedì 14 maggio è atteso il nulla osta e a Milzano potrebbe essere celebrato l’ultimo saluto per la donna che probabilmente sarà tumulata in Romania, suo Paese di origine.