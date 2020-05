Quinzano, bar aperto vende alcolici: chiuso per 15 giorni

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 8 maggio i carabinieri bresciani della stazione di Quinzano d’Oglio hanno notificato a un bar del paese della bassa bresciana un provvedimento di sospensione dell’attività per quindici giorni. I militari, infatti, impegnati anche in questi giorni nel far rispettare le misure di contenimento in questo periodo di regole più allentate, hanno trovato un bar aperto e che serviva alcolici nonostante i divieti.

Ovviamente l’attività doveva essere chiusa al pubblico ed era consentita solo la vendita per asporto, invece il titolare si comportava come se nulla fosse. La segnalazione dei carabinieri ha raggiunto la prefettura di Brescia che ha emesso il provvedimento di sospensione dell’attività.