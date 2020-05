Rudiano e Nave, due uomini soccorsi per un malore

(red.) Si sono resi necessari due interventi di soccorso ieri, domenica 3 maggio, a causa di un possibile incidente e di un malore. Nel primo caso, a Rudiano, un 74enne di Roccafranca è stato trovato svenuto all’interno della sua cascina nella frazione Maffona e dove si era recato per svolgere alcuni lavori. Intorno all’ora di pranzo, quando i familiari non hanno visto l’uomo rientrare a casa, hanno allertato i soccorsi.

L’uomo è stato trovato svenuto a terra, ma non è chiaro se per un malore o un infortunio al lavoro. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma anche l’elicottero insieme ai carabinieri. L’uomo è stato caricato sul velivolo e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni e in terapia intensiva. A Nave, invece, lungo i monti, due uomini sono stati sanzionati per non aver rispettato le disposizioni sanitarie.

Tutto è successo nel momento un 82enne si era mosso in auto e aveva salito a piedi un sentiero per raccogliere asparagi. Subito dopo ha però accusato un malore e inducendo un passante a soccorrerlo e a chiamare il 112. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco con le ambulanze e la Protezione Civile si sono occupati dell’anziano, poi ricoverato in ospedale. Ma è stato anche sanzionato insieme al passante perché non potevano trovarsi in quel posto ieri.